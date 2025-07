Frio intenso provoca neve e deixa estradas congeladas no Sul do Brasil Crianças com hipotermia são resgatadas em Porto Alegre Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 13h33 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h33 ) twitter

Nova onda de frio faz nevar e deixa estradas congeladas no Sul do Brasil

Uma forte onda de frio atinge o sul do Brasil, causando neve em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em cidades como Caxias do Sul e São José dos Ausentes, as temperaturas chegaram a -7°C.

A Polícia Rodoviária Federal precisou aplicar sal em rodovias para evitar acidentes devido ao gelo. Em Porto Alegre, três crianças foram encontradas com sinais de hipotermia e foram levadas para atendimento médico e um abrigo municipal.

A previsão é de que as baixas temperaturas continuem até o fim de semana, marcando a quarta onda de frio intenso na região.

