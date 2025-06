Frio recorde em São Paulo atinge -0,7°C Região metropolitana registra geadas; apoio a pessoas em situação de rua é intensificado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h20 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h20 ) twitter

São Paulo registra - 0,7ºC e enfrenta recorde de frio

No Pátio do Colégio, em São Paulo, a temperatura atingiu um recorde de -0,7°C. Muitas pessoas em situação de rua procuram abrigo no local, recebendo cobertores e alimentos de ONGs. A presença da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana ajuda a garantir a segurança desses indivíduos.

Geadas foram registradas em Cajamar e outras cidades da região metropolitana, como Franco da Rocha e Cotia, onde automóveis amanheceram cobertos por gelo. A previsão indica que as temperaturas podem continuar a cair nos próximos dias devido às chuvas previstas, aumentando a necessidade de suporte para os mais vulneráveis.

