Gaviões atacam moradores em Santos devido à abundância de pombos Especialistas relacionam ataques ao desmatamento e à oferta de pombos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h20 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h20 )

RESUMO DA NOTÍCIA Moradores de Santos enfrentam ataques de gaviões em áreas urbanas.

A presença das aves está ligada à abundância de pombos, atraídos pelo porto e comércio de grãos.

O desmatamento força os gaviões a se adaptarem ao ambiente urbano em busca de alimento.

Especialistas destacam que alterações ambientais têm causado esses ataques nos últimos 20 anos.

Moradores de Santos (SP) enfrentam ataques de gaviões em áreas urbanas

Moradores de Santos, em São Paulo, têm relatado ataques de gaviões em áreas urbanas. As aves sobrevoam as copas das árvores, causando preocupação entre os residentes. Lucimara, uma gerente comercial, foi surpreendida durante uma caminhada quando um gavião a atacou. Inicialmente, ela confundiu o ataque com um assalto.

A presença dos gaviões na cidade está relacionada à abundância de pombos, atraídos pelo porto e pelo comércio de grãos. O aumento no número de pombos atrai mais gaviões, que se alimentam dessas aves urbanas. Além disso, o desmatamento força as aves a se adaptarem ao ambiente urbano.

Assista ao vídeo - Moradores de Santos (SP) enfrentam ataques de gaviões em áreas urbanas

