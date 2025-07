Golpe milionário em Limeira envolve corretora do sobrinho Vítimas exigem devolução total após perdas financeiras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h49 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rogério investiu R$ 425 mil em uma corretora administrada por seu sobrinho em Limeira, acreditando em promessas de retorno mensal de 3%.

Após o desaparecimento do sobrinho e a falta de comunicação, ele percebeu que havia sido vítima de um golpe.

A corretora propôs o pagamento da dívida em 85 parcelas, mas os investidores exigem a devolução integral do valor com juros.

Autoridades alertam sobre a importância de verificar a regulamentação das corretoras e desconfiar de promessas de altos rendimentos.

Homem acusa o próprio sobrinho de aplicar golpe milionário

Rogério investiu R$ 425 mil em uma corretora administrada por seu sobrinho em Limeira, São Paulo, acreditando em promessas de rendimento mensal de 3%. Após o desaparecimento do sobrinho e a falta de comunicação, ele percebeu que havia sido enganado. Além dele, outros moradores da cidade também foram vítimas do golpe.

O investimento foi feito ao longo de 10 anos, mas Rogério nunca recebeu os lucros prometidos. Ele ainda fez empréstimos bancários para aumentar o investimento, resultando em dívidas e problemas de saúde. Em um episódio adicional, devolveu R$ 60 mil que foram transferidos erroneamente para sua conta.

A empresa ligada à corretora propôs um pagamento parcelado da dívida em 85 parcelas de R$ 5 mil, mas as vítimas exigem a devolução integral do valor investido com juros prometidos.

