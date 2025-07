GP Cidade de São Paulo de Ciclismo reúne milhares em prol da saúde e sustentabilidade Evento no feriado de 9 de julho destaca mobilidade urbana e apoio social Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 11h06 (Atualizado em 10/07/2025 - 11h06 ) twitter

GP Cidade de São Paulo de Ciclismo reúne 2 mil ciclistas em evento

Cerca de 2 mil ciclistas participaram do GP Cidade de São Paulo de Ciclismo, realizado no feriado de 9 de julho. A competição começou no Jockey Club, na zona sul de São Paulo, e percorreu importantes vias da cidade.

O evento foi dividido em três categorias: elite feminina, elite masculina e ciclismo para todos. Amadores e profissionais se uniram não apenas pelo esporte, mas também por uma causa solidária. As inscrições foram feitas mediante a doação de alimentos perecíveis para instituições beneficentes.

Os organizadores destacaram a importância da competição para promover a saúde física e mental, além de incentivar a sustentabilidade e a mobilidade urbana. Eles enfatizaram a relevância do uso da bicicleta como alternativa ao carro no dia a dia.

GP Cidade de São Paulo de Ciclismo reúne 2 mil ciclistas em evento

