Granada encontrada em praça de São Paulo gera operação policial

Um objeto semelhante a uma granada foi encontrado na Praça Franklin Roosevelt em São Paulo . O artefato, modelo M36, estava sem carga interna. Agentes do GAT isolaram a área e realizaram análises com equipamento especializado, seguindo o protocolo de segurança, que inclui isolamento mínimo de 100 metros. Um funcionário da prefeitura, após ver um morador de rua deixar o objeto e correr, acionou a polícia. A polícia civil investigará a origem do artefato e elaborará um laudo técnico pericial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!