Guarda civil flagrada pilotando moto em pé em Diadema Corregedoria investiga conduta por possível infração disciplinar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h19 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Agente da guarda civil é flagrada conduzindo moto em pé em Diadema (SP)

Uma agente da guarda civil municipal foi filmada conduzindo uma motocicleta em pé em uma avenida no bairro Vila Ana Sofia, em Diadema, São Paulo. A prefeitura informou que a corregedoria iniciou uma investigação para determinar se a agente estava em serviço e se cometeu alguma infração disciplinar. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, pilotar moto em pé constitui uma infração gravíssima.

O vídeo mostra a agente uniformizada equilibrando-se sem usar as mãos, gerando polêmica devido ao risco para ela e outros usuários da via. A prefeitura destacou que tal conduta não representa os valores da corporação, que prioriza responsabilidade no trânsito.

A investigação visa esclarecer as circunstâncias do incidente e aplicar punições que podem incluir multas, pontos na carteira ou até mesmo expulsão da corporação.

Assista ao vídeo - Agente da guarda civil é flagrada conduzindo moto em pé em Diadema (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!