Professora é presa por clonar cartões de colegas para comprar roupas e acessórios

Uma professora foi presa por clonar cartões de crédito de colegas na escola onde trabalha no Distrito Federal e usar dados para comprar roupas de academia e outros itens.Em uma ocasião, ela chegou a ser elogiada por um par de crocs prateados que, mais tarde, descobriu-se te sido comprado com um cartão fraudado de uma colega. Após denúncias, a professora foi detida pela polícia civil, mas liberada após pagamento de fiança. O prejuízo entre os colegas é estimado em R$ 10 mil. Assim que o caso chegou à Secretaria da Educação, ela foi desligada da rede pública de ensino.



