Homem atacado por ex-segurança em mercado está em estado crítico Esposa também é ferida ao tentar impedir agressão com canivete em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h43 )

Homem está na UTI após ser agredido por ex-segurança de mercado em frente ao estabelecimento

Eliseu Novais, de 35 anos, foi violentamente atacado por um ex-segurança em frente a um mercado em Parelheiros, zona sul de São Paulo.

Durante a agressão com um canivete, sua esposa também ficou ferida ao tentar intervir. Após o ataque, o agressor fugiu para dentro do estabelecimento.

O caso foi registrado pela polícia como tentativa de homicídio, resultando na emissão de um mandado de prisão para o acusado, que continua foragido.

Eliseu está internado na UTI com lesões graves no fígado, diafragma e pulmão. A família enfrenta dificuldades financeiras enquanto lida com as consequências do incidente.

A esposa acusa o mercado de omissão por não ter prestado assistência imediata às vítimas. Em resposta, o mercado afirmou que o agressor não era mais funcionário e que a briga não tinha relação com a empresa.

A esposa ainda tenta superar o trauma e a insegurança provocados pelo ataque.

Assista ao vídeo - Homem está na UTI após ser agredido por ex-segurança de mercado em frente ao estabelecimento

