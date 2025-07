Funcionário público é preso e confessa que atacou 17 ônibus em São Paulo

Quase 900 ônibus foram vandalizados na região metropolitana de São Paulo desde junho. O funcionário público Edson Aparecido Campalongofoi preso após confessar a autoria de 17 desses ataques, que contaram com a participação de seu irmão, Sérgio, ainda foragido. Edson utilizava um estilingue e escolhia os alvos aleatoriamente, às vezes usando um carro oficial fora do horário de trabalho. A polícia não descarta a participação de outras pessoas e continua investigando as motivações, já que a justificativa de Edson como protesto político não convenceu totalmente os investigadores. Desde junho, 22 pessoas foram presas em conexão com os ataques.



