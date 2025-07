Homem morre após ser atingido por árvore durante corte em obra não sinalizada Acidente causou danos também à fiação elétrica Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h07 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h07 ) twitter

Homem morre atingido por árvore que estava sendo cortada durante obra em São Paulo

Luiz Carlos morreu tragicamente em São Paulo após ser atingido por uma árvore que estava sendo cortada em uma obra sem sinalização ou isolamento. Ele voltava para casa após comprar paçoca para o mercadinho da família quando a árvore caiu sobre ele, danificando também a fiação elétrica.

O acidente ocorreu em uma rua que não foi interditada, e os trabalhadores responsáveis fugiram do local após o incidente. A família busca justiça e entrou com um processo de indenização, mas até agora não houve progresso nas investigações.

A empresa dona do terreno onde a árvore foi cortada é mencionada no boletim de ocorrência, mas não contatou os familiares. As irmãs de Luiz Carlos esperam que os responsáveis sejam identificados e punidos. “A morte do meu irmão não pode ficar em vão”, declarou uma delas.

Assista ao vídeo - Homem morre atingido por árvore que estava sendo cortada durante obra em São Paulo

