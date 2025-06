Homens são presos com fraldas recheadas de cocaína Investigação revela método inusitado de transporte de droga para a Europa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 13h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h00 ) twitter

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. A investigação teve início após a detenção de Mateus Suárez Rufino e Edinei Lucas Pinto de Araújo, flagrados transportando drogas em vestimentas semelhantes a fraldas.

Davi Pinto de Oliveira liderava o esquema com a colaboração de sua amante Maiara, presa enquanto tentava embarcar para a França com drogas escondidas no sutiã e no estômago.

Mateus e Edinei foram capturados enquanto se dirigiam ao aeroporto de Fortaleza com destino à Europa. O grupo recrutava “mulas” para transportar cocaína, oferecendo até R$ 13 mil por viagem. Durante as investigações, Raimundo Egilsson foi preso em flagrante como outra mula do esquema.

No total, foram emitidos mandados de prisão para 25 envolvidos na operação criminosa e bloqueados cerca de R$ 9 milhões em bens da quadrilha, visando enfraquecer suas operações ilegais.

