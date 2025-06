Mulheres vítimas de italiano preso em SP descrevem horror do cárcere privado

Duas mulheres mantidas em cárcere privado por Andrea Ciaccio, um lutador italiano de 53 anos, compartilharam suas experiências de abuso e manipulação emocional. Elas afirmaram ser dopadas e agredidas regularmente. Uma das vítimas destacou que Andrea a tratava como esposa e limitava sua liberdade. O caso veio à tona após a fuga de uma vítima, que revelou a existência de mais uma mulher ainda na casa. Andrea tem antecedentes por violência e tráfico. A polícia está em contato com o consulado italiano para decidir sobre a possível extradição do acusado.



