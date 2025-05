Idosa de 85 anos morre ao cair em fosso de elevador em casa de repouso Acidente em Sapopemba levanta dúvidas sobre manutenção de equipamentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h43 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h43 ) twitter

Idosa morre ao cair no fosso de elevador de casa de repouso em São Paulo

Maria Mazieiro Andreoletti, de 85 anos, morreu após cair no fosso do elevador da casa de repouso onde vivia, em Sapopemba, São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa tentava entrar no elevador quando caiu e foi atingida pelo equipamento. A filha dela, Solange, relatou que a mãe já havia mencionado falhas no elevador anteriormente.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente. Documentos e comprovantes de manutenção foram apresentados pela administração da clínica.

A prefeitura de São Paulo informou que a casa de repouso opera regularmente com todas as licenças necessárias. A família busca uma apuração detalhada dos fatos para entender o que levou à tragédia.

Assista em vídeo - Idosa morre ao cair no fosso de elevador de casa de repouso em São Paulo

