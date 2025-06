Idosa é flagrada furtando lâmpadas e veneno para matar rato em loja de Belo Horizonte Câmeras de segurança registraram o momento do furto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h44 ) twitter

Uma idosa foi capturada por câmeras de segurança enquanto realizava um furto em uma loja de material elétrico em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a ação, a mulher colocou dois pacotes de lâmpadas entre as pernas e também levou um veneno para ratos.

A polícia está analisando as gravações para tentar identificar a suspeita. O incidente ocorreu em um dia comum na loja, sem levantar suspeitas iniciais sobre a cliente.

As autoridades esperam que as imagens auxiliem na identificação e localização da mulher envolvida no furto.

