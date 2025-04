Idoso é suspeito de provocar explosão que matou bisneta em SP Conflito familiar sobre aluguel pode ter motivado tragédia na Brasilândia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h50 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h51 ) twitter

Idoso é suspeito de provocar explosão que matou a própria bisneta em SP

Na Brasilândia, zona norte de São Paulo, uma explosão resultou na morte trágica de Maitei, um bebê de quatro meses. Euclides Ferreira, bisavô da criança, é suspeito de ter causado intencionalmente o acidente devido a um desentendimento sobre aluguel com sua neta Juliana Pereira.

A explosão destruiu a casa onde Euclides morava no andar inferior, enquanto Juliana, seu marido Vinícius Bispo e suas duas filhas residiam no andar superior. Juliana e as crianças foram resgatadas dos escombros, mas infelizmente Maitei não resistiu aos ferimentos. Euclides sofreu queimaduras graves e está detido no hospital.

Testemunhas relataram que Euclides foi visto carregando um botijão de gás para dentro da casa na noite anterior ao incidente. Ele teria acendido um fósforo após um vazamento de gás durante a madrugada, causando a explosão que afetou também três imóveis vizinhos. Equipes de assistência social estão ajudando as famílias impactadas pelo desastre.

