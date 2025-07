Ilha Comprida sedia feira de turismo com foco em sustentabilidade Empreenda Tur promove negócios inovadores e preservação ambiental no litoral paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h39 ) twitter

Ilha Comprida recebe 14ª edição do Emprenda Tur, feira de turismo e empreendedorismo

A cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, foi palco da 14ª edição do Empreenda Tur, uma feira itinerante dedicada ao fomento de negócios e empregos no setor turístico. O evento reuniu empreendedores, especialistas e gestores públicos para discutir inovação e sustentabilidade.

O Empreenda Tour oferece qualificação profissional e linhas de crédito para quem deseja investir em turismo. A feira destacou o desenvolvimento regional com estandes de artesanato e gastronomia do Vale do Ribeira.

Localizada em uma área de preservação ambiental, Ilha Comprida enfrenta desafios para atrair investimentos. O evento busca superar essas dificuldades oferecendo créditos especiais que incentivam a geração de empregos nos 52 setores do turismo.

