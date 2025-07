Menina de 12 anos é encontrada morta em Carapicuíba; padrasto é o principal suspeito

A menina Nicole Fernandes Marques, de 12 anos, foi encontrada morta em sua casa em Carapicuíba, Grande São Paulo, com sinais de violência e panos amarrados no pescoço. A tia e babá da menina, abalada, descobriu o corpo ao chegar em casa. Anderson Pereira, padrasto da menina e principal suspeito do crime, foi encontrado morto após ser atropelado por um caminhão. A polícia investiga se ele se jogou ou foi empurrado.



