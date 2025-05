Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem em São Paulo Corpo de Bombeiros atua com seis viaturas e 22 homens no combate às chamas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h28 ) twitter

Incêndio atinge galpão de produtos recicláveis na zona norte de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas e 22 bombeiros para controlar o fogo que começou durante a madrugada. A fumaça ainda é visível, indicando que o combate às chamas continua.

O galpão contém materiais recicláveis altamente inflamáveis, complicando o trabalho dos bombeiros. A Defesa Civil está monitorando a situação e retirou moradores das proximidades por precaução devido ao risco de propagação do fogo para imóveis vizinhos.

A estrutura do galpão está sob risco devido à alta temperatura que pode comprometer o telhado. As equipes continuam trabalhando para evitar que o incêndio se alastre e garantir a segurança dos moradores locais. Uma perícia técnica será realizada para investigar as causas do incêndio assim que a área for considerada segura.

