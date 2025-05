Integrante do PCC tenta tirar arma de policial e é baleado no litoral paulista

Um integrante do PCC foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia em São Paulo . O homem estava sendo investigado há cerca de dois meses e tem passagens por homicídio. Ele reagiu à abordagem dos policiais civis e foi atingido ao tentar pegar a arma de um agente. Após ser socorrido, ele permanece no hospital sob escolta policial. A operação visa desmantelar atividades criminosas da facção na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!