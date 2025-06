Incêndio em garagem destrói carros de colecionador Bombeiros controlam chamas antes que fogo chegasse a residência Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fogo em garagem consome carros de colecionador na zona oeste de São Paulo

Na madrugada, um incêndio destruiu três veículos na garagem de uma casa no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Entre os carros estava um fusca de colecionador. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem para a residência.

Diversas viaturas foram mobilizadas para conter o incêndio, e a Polícia Militar isolou a área para investigação. Apesar dos danos aos automóveis, a casa não foi afetada graças à rápida intervenção dos bombeiros, que impediram que o fogo atingisse os quartos acima da garagem.

As causas do incêndio ainda estão sob investigação, sem confirmação de ato criminoso pelas autoridades. O prejuízo material foi significativo, mas a ação eficiente evitou consequências mais graves.

Assista ao vídeo - Fogo em garagem consome carros de colecionador na zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!