Incêndio em ônibus causa transtornos na rodovia Anhanguera Trânsito intenso dificulta chegada dos bombeiros ao local do incidente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h12 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros apagam fogo em ônibus incendiado na rodovia Anhanguera

Na manhã desta quarta-feira, um incêndio em um ônibus na rodovia Anhanguera gerou um grande congestionamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco antes das 7h, mas enfrentou dificuldades para chegar ao local devido ao trânsito intenso, levando cerca de meia hora para alcançar o local do incêndio.

Apesar do incidente, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves, segundo informações da concessionária responsável pela rodovia.

Os bombeiros precisaram utilizar rotas alternativas para contornar o trânsito congestionado que se estendeu por mais de 10 km, afetando o acesso ao Rodoanel.

Após a chegada das equipes, os bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente. A fumaça preta que saía do ônibus foi substituída por fumaça branca, indicando que as chamas estavam sob controle. O trabalho de rescaldo e a remoção do ônibus ainda são necessários para liberar totalmente a via e permitir a normalização do tráfego.

‌



Assista em vídeo - Bombeiros apagam fogo em ônibus incendiado na rodovia Anhanguera

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!