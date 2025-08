Incidente entre cantor gospel e PM resulta em tiro no terminal Barra Funda João Igor aguarda cirurgia após confronto com policial em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O cantor gospel João Igor, de 26 anos, foi baleado por um policial militar no terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo.

O incidente ocorreu durante uma viagem, quando o policial alegou sentir cheiro de maconha e afirmou que os irmãos reagiram à abordagem.

João nega a acusação e afirma que agiu em defesa de seu irmão durante a confusão, resultando em um disparo que atingiu seu braço.

O caso está sob investigação, com a advogada dos irmãos criticando a ação policial como desproporcional e João preocupado com possíveis sequelas para sua carreira musical.

O cantor gospel João Igor, de 26 anos, foi baleado por um policial militar no terminal rodoviário da Barra Funda, São Paulo. Durante uma viagem para Bauru com seu irmão, um policial alegou sentir cheiro de maconha e afirmou que os irmãos reagiram à abordagem. João nega essa versão e afirma que agiu para se defender.

No momento do incidente, João estava no ônibus quando o policial entrou no veículo e iniciou uma troca de palavras que rapidamente escalou. Segundo João, ele tentou proteger seu irmão durante a confusão, resultando em um disparo que atingiu seu braço.

Testemunhas relataram que o policial estava sozinho e que houve um confronto físico. Na bolsa do irmão de João, foi encontrada uma substância semelhante à maconha, que está sob investigação.

