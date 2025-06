Jovem é agredido por lutadores de jiu-jitsu após incidente no trânsito Confronto ocorreu na zona norte de São Paulo, próximo a um posto de gasolina Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h22 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h22 ) twitter

Pai e filha lutadores de de jiu-jitsu agridem jovem após discussão de trânsito

Em São Paulo, um jovem de 19 anos foi perseguido e agredido por pai e filha, ambos lutadores de jiu-jitsu, após uma discussão de trânsito na zona norte da cidade. O incidente começou quando o ciclista cruzou repentinamente na frente de um carro em uma faixa de pedestre, resultando em uma troca de ofensas com o motorista.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que o jovem tentou fugir pedalando rapidamente, mas foi alcançado pelos agressores perto de um posto de gasolina. A dupla desferiu socos e chutes no jovem, enquanto a mulher também tentou danificar sua bicicleta.

O jovem sofreu lesões significativas no rosto e corpo. Apesar do boletim de ocorrência registrado pela família, os responsáveis pelo ataque não foram detidos. A situação deixou o jovem traumatizado e com medo de sair de casa.

Assista ao vídeo - Pai e filha lutadores de jiu-jitsu agridem jovem após discussão de trânsito

