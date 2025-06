Jovem morre atropelada no dia em que receberia chaves de apartamento Motorista de carro de luxo responderá em liberdade após tragédia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h23 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h23 ) twitter

Jovem morre atropelada no dia em que ia pegar as chaves de apartamento novo em Goiânia

Imagens chocantes mostram um carro de luxo dirigido por Rafael Peterson colidindo com uma moto em alta velocidade em Goiânia. Maria Clara Moreira, de 25 anos, morreu na hora e seu marido, Gabriel, permanece internado. O acidente ocorreu no dia em que Maria Clara receberia as chaves de seu novo apartamento com Gabriel.

Rafael Peterson, acompanhado por uma mulher no veículo, se apresentou à delegacia com advogados e negou estar bêbado ou em alta velocidade. Ele responderá em liberdade por homicídio e lesão corporal grave. Testemunhas relataram que a passageira tentou alertar Rafael sobre a velocidade excessiva antes do impacto.

O carro foi abandonado no local com a parte frontal destruída. Maria Clara deixa o marido e seu pai Anivaldo, um idoso quase cego e cadeirante, para quem ela era a principal cuidadora.

