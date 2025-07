Ladrão ‘barbeiro’ bate carro automático e pede desculpas ao dono do veículo após ser preso Suspeito promete indenizar prejuízos após furto em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 13h25 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h25 ) twitter

Em São Paulo, um homem furtou um carro após a motorista esquecer a chave no contato enquanto descarregava compras. Sem saber dirigir um veículo com câmbio automático, ele colidiu com o carro e foi detido. Na delegacia, o suspeito pediu desculpas ao marido da proprietária e se comprometeu a compensar os danos causados.

A situação ocorreu quando a mulher retornava do supermercado e fazia várias viagens para descarregar as sacolas em sua residência. Durante esse processo, ela deixou a chave no contato do carro. O ladrão aproveitou a oportunidade, mas, por não ter experiência em dirigir automáticos, acabou batendo o veículo.

Após o acidente, a polícia foi acionada e o suspeito foi levado para a delegacia. Lá, ele encontrou o marido da motorista, que é o dono do carro, e expressou arrependimento, prometendo pagar pelos danos. Contudo, o proprietário não aceitou as desculpas devido ao prejuízo causado pelo incidente.

