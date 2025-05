Ladrões furtam totens de segurança em frente a condomínio no Morumbi Equipamentos foram retirados mesmo sob vigilância Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 12h52 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões furtam até totens com câmeras de vigilância em bairro nobre de São Paulo

Dois homens furtaram totens de segurança equipados com câmeras em frente a um condomínio no Morumbi, São Paulo. Usando machado e inchada, eles conseguiram arrancar os equipamentos apesar de estarem sendo monitorados por câmeras. Moradores presenciaram o crime e notificaram o síndico, que levou as imagens para a delegacia local.

Os ladrões agiram durante a madrugada e não se intimidaram com a presença de câmeras de vigilância que capturaram toda a ação. Eles utilizaram ferramentas para quebrar a estrutura metálica e a fiação dos totens. A polícia investiga o caso e busca identificar os criminosos e possíveis receptadores dos equipamentos furtados.

Assista em vídeo - Ladrões furtam até totens com câmeras de vigilância em bairro nobre de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!