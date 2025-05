MC Poze é preso por suspeita de ligação com facção e apologia ao crime

O cantor MC Poze do Rodo foi preso nesta quinta-feira (29) n Rio de Janeiro por suspeita de ligação com o crime organizado. Ele está sob investigação por supostos vínculos com uma facção e acusação de apologia ao crime em suas músicas, conhecidas como "proibidões". Há suspeitas sobre suas apresentações em áreas controladas pelo Comando Vermelho, onde traficantes armados estariam envolvidos em sua segurança. Durante a operação, um de seus carros de luxo também foi apreendido.



