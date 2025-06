Laudo toxicológico contradiz depoimento de amigo de empresário morto em Interlagos Resultado aponta que Adalberto Júnior não consumiu álcool nem drogas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h23 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h23 ) twitter

Laudo toxicológico contradiz depoimento do amigo de empresário morto em Interlagos

A Polícia de São Paulo confirmou que o laudo toxicológico do empresário Adalberto Júnior deu negativo para álcool e drogas. Este resultado contradiz o depoimento de Rafael Aliste, amigo do empresário, que afirmou ter consumido cerveja e maconha com ele.

A Polícia Civil encontrou escoriações no pescoço da vítima, sugerindo possível homicídio por estrangulamento. Adalberto foi encontrado sem calças em uma obra, mas com seus pertences pessoais intactos.

As investigações continuam para esclarecer o caso, analisando o celular da vítima para obter mais informações sobre seus últimos contatos e atividades.

Assista ao vídeo - Laudo toxicológico contradiz depoimento do amigo de empresário morto em Interlagos

