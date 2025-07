Mãe é morta pela filha após tentativa de medida protetiva em Santo André Fernanda Soares Cunha buscou ajuda horas antes do crime Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe tentou obter medida protetiva antes de ser morta pela filha em Santo André (SP)

Thalita Maria Cunha, de 31 anos, estrangulou sua mãe, Fernanda Soares Cunha, de 51 anos, em Santo André (SP), após uma discussão familiar. O crime ocorreu depois que Fernanda tentou registrar boletins de ocorrência contra Thalita na delegacia de defesa da mulher, buscando proteção legal devido a desentendimentos frequentes entre elas.

Mesmo sem conseguir formalizar as denúncias por estar abalada emocionalmente, Fernanda retornou para casa, onde ocorreu o confronto fatal. Após cometer o crime, Thalita gravou um vídeo confessando o ato e enviou à polícia. Ela foi encontrada na calçada aguardando a chegada das autoridades e foi detida sem resistência.

O corpo de Fernanda foi removido à noite enquanto a polícia iniciou as investigações para entender as motivações do crime. Thalita foi transferida para o 2º Distrito Policial em Santo André e aguarda audiência de custódia nas próximas horas.

Assista ao vídeo - Mãe tentou obter medida protetiva antes de ser morta pela filha em Santo André (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!