Mais de 450 ataques a ônibus assustam São Paulo Ações noturnas impactam principalmente a zona sul da cidade Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h43 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h43 )

Passa de 450 o número de ataques a ônibus em São Paulo

São Paulo enfrenta uma onda de ataques a ônibus, com mais de 450 incidentes registrados recentemente. As ações ocorrem principalmente à noite e afetam a zona sul da capital paulista, gerando insegurança entre usuários do transporte público.

A polícia investiga duas possíveis causas para os ataques: desafios propostos em redes sociais e uma disputa entre empresas concorrentes do setor de transporte. Até agora, nenhuma prisão foi efetuada, mas as autoridades analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis.

Entre os casos mais graves, uma jovem sofreu lesões após ser atingida por objetos arremessados. Muitos veículos danificados têm sido levados para delegacias em vez de continuar suas rotas normais.

Para conter novos atos, o patrulhamento policial foi intensificado nas áreas mais afetadas. O prefeito Ricardo Nunes expressou confiança nas investigações e espera uma solução rápida para o problema com o apoio do Ministério Público. Enquanto isso, passageiros e trabalhadores enfrentam uma rotina de incerteza e medo.

