Mansão no Morumbi é alvo de assalto violento Criminosos fortemente armados fazem reféns e roubam itens de luxo e dinheiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 13h52 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos invadem mansão no Morumbi e fazem moradores e funcionários reféns

Uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi invadida por criminosos fortemente armados que fizeram reféns entre funcionários e moradores. Durante o assalto, os ladrões roubaram 13 relógios, diversas joias, cerca de 5 mil dólares e um carro de luxo.

Apesar do esquema de segurança robusto que incluía muros altos, alarme e vigilância contínua, os assaltantes desativaram as proteções usando uma escada encontrada no local junto com um portão desparafusado. Os quatro criminosos mascarados entraram rapidamente na mansão, abordaram os reféns e forçaram-nos a entregar objetos de valor.

A polícia foi acionada por vizinhos após notarem movimentação suspeita. No entanto, quando chegaram ao local, os criminosos já haviam fugido. A investigação está em andamento para determinar se foi um crime premeditado ou facilitado por informações internas.

Assista em vídeo - Bandidos invadem mansão no Morumbi e fazem moradores e funcionários reféns

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!