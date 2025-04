Caso Vitória: Laudos confirmam material genético da jovem no carro e na casa de Maicol

A equipe de jornalismo da ** RECORD ** obteve laudos indicando vestígios do corpo da adolescente Vitória no carro e na casa do suspeito Maicol Santos, detido no CDP2 de Guarulhos.



Os documentos confirmam a presença de material genético em diversos pontos do veículo, como o banco do passageiro e o porta-malas, além de uma mancha de sangue em uma casa usada como cativeiro.



A reconstituição do crime foi realizada, mas não incluiu a casa do Maicol e a área de mata onde o corpo foi encontrado, o que gerou questionamentos dos familiares e da defesa da adolescente.



