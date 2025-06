MC Estudante e ex-namorada trocam acusações de agressão Outras mulheres também denunciam violência por parte do cantor Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 12h32 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-namorada acusa MC Estudante de agressão e ele rebate

Maria Eduarda Paim, conhecida como Madu Paim, acusa Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante, de agressões físicas e psicológicas durante um relacionamento de dois anos. Madu compartilhou nas redes sociais vídeos e imagens mostrando hematomas e uma ameaça com faca feita por Carlos.

Em resposta às acusações, MC Estudante divulgou vídeos em que Maria Eduarda aparece o agredindo, sugerindo que o relacionamento foi marcado por conflitos. Após a repercussão, outras seis mulheres, incluindo uma ex-namorada chamada Beatriz, afirmaram também terem sido vítimas de Carlos, relatando agressões físicas e violências sexuais.

Carlos, famoso por suas rimas em trens e metrôs do Rio de Janeiro, nega as acusações e afirma ser alvo de falsas alegações. As denúncias têm gerado grande atenção nas redes sociais, onde as partes envolvidas compartilham suas versões dos acontecimentos.

Assista ao vídeo - Ex-namorada acusa MC Estudante de agressão e ele rebate

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!