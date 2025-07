MC Livinho se envolve em acidente de moto em São Paulo Cantor está na UTI após perfurar pulmão, mas deve ter alta em breve Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA MC Livinho sofreu um acidente de moto em São Paulo e está internado na UTI.

O acidente resultou em um pulmão perfurado, mas seu estado é considerado estável.

O cantor relatou que caiu após ser fechado por um carro, recebendo assistência imediata.

Ele espera receber alta entre hoje e amanhã e tranquilizou seus seguidores sobre sua recuperação.

MC Livinho sofre acidente de moto em São Paulo e é internado

O cantor MC Livinho está internado na Unidade de Terapia Intensiva após sofrer um acidente de motocicleta em São Paulo, resultando em um pulmão perfurado. Ele foi socorrido no local e levado rapidamente ao hospital. Seu estado de saúde é considerado estável, com expectativa de alta para breve.

Nas redes sociais, MC Livinho relatou que o acidente ocorreu quando foi fechado por um carro na via, provocando sua queda. O motorista do veículo prestou assistência imediata, ajudado por outras pessoas próximas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate.

Após o incidente, todos os procedimentos necessários foram realizados pelas autoridades policiais. O cantor tranquilizou seus seguidores afirmando que está se recuperando bem e espera receber alta entre hoje e amanhã.

