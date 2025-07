Menina de 12 anos é encontrada morta; padrasto também morre em acidente Crime em Carapicuíba está sob investigação; suspeito tinha antecedentes criminais Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h43 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menina de 12 anos é encontrada morta em Carapicuíba; padrasto é o principal suspeito

Nicole Fernandes Marques, de apenas 12 anos, foi encontrada morta em sua casa em Carapicuíba, Grande São Paulo. A menina apresentava sinais de violência, com as mãos amarradas e panos no pescoço. A descoberta chocante foi feita pela tia e babá ao chegar na residência com os irmãos menores de Nicole.

O principal suspeito do crime é o padrasto da menina, Anderson Pereira, que também foi encontrado morto após ser atropelado por um caminhão na rodovia Castelo Branco. A polícia investiga se ele se jogou ou foi empurrado para a frente do veículo. Anderson já possuía antecedentes criminais por homicídio.

Assista ao vídeo - enina de 12 anos é encontrada morta em Carapicuíba; padrasto é o principal suspeito

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!