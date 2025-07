Menino desiste de ser motorista após ataque a ônibus em São Paulo Mais de 760 ônibus foram depredados em ações violentas na capital paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h21 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h21 ) twitter

Menino desiste de ser motorista após ficar ferido em ataque a ônibus em São Paulo

Desde junho, São Paulo registra mais de 760 ônibus depredados em ataques possivelmente ligados a disputas entre empresas de transporte público. Em um desses incidentes, um garoto de 10 anos foi atingido por estilhaços de vidro causados por uma bolinha de gude que quebrou a janela do veículo.

“Fiquei completamente desesperada”, relatou a mãe ao ver o filho machucado. Apaixonado por ônibus, o menino sonhava em ser motorista, mas agora enfrenta um trauma emocional que o fez desistir desse sonho.

Os ataques a ônibus têm gerado insegurança entre os usuários do transporte público em São Paulo. No início do ano, a Prefeitura cancelou contratos com algumas empresas devido a investigações sobre ligações com facções criminosas.

Até agora, oito pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos em conexão com esses vandalismos. As autoridades continuam investigando para esclarecer a motivação dos ataques.

Menino desiste de ser motorista após ficar ferido em ataque a ônibus em São Paulo

