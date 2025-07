Morre policial civil baleado por PM durante operação na zona sul de São Paulo

O policial civil Rafael Moura, de 38 anos, morreu após ser baleado durante uma operação contra o tráfico de drogas no Capão Redondo, zona sul de São Paulo . Moura foi atingido por três tiros e morreu após uma semana internado. Seu parceiro saiu ileso. A família contesta a versão oficial de um confronto acidental com policiais militares, acreditando que o policial foi morto a sangue frio. A Corregedoria da Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios estão investigando o caso, inclusive analisando imagens corporais dos policiais envolvidos.



