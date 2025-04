Moradores denunciam que construtora entregou apartamentos com atraso e cheios de problemas em São Paulo Imóveis estão sem condições de serem habitados, diz uma das compradoras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores acusam construtora de entregar apartamentos com atraso e cheios de problemas em SP

Em São Paulo, famílias que aguardavam pela casa própria no bairro Boavista enfrentam dificuldades após receberem apartamentos com defeitos estruturais. A entrega dos imóveis já havia sido adiada e ocorreu com infiltrações, vazamentos e outros problemas que surpreenderam os moradores.

Karina, que viveu de aluguel por mais de duas décadas, encontrou seu novo apartamento sem condições de habitação. “Não tem condições de morar”, afirmou ela. Fagner também teve uma experiência semelhante; embora a vistoria inicial não tenha revelado problemas significativos, ele encontrou o imóvel em más condições ao pegar as chaves.

O condomínio possui 340 unidades, sendo que mais de um terço apresenta defeitos estruturais. Além disso, há dificuldades nas ligações de luz e gás, impedindo a habitação dos imóveis. Com as cobranças mensais se aproximando, os moradores esperam respostas da construtora para que os reparos necessários sejam realizados.

Assista em vídeo - Moradores acusam construtora de entregar apartamentos com atraso e cheios de problemas em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!