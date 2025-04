Cratera em avenida engole carro na zona leste de São Paulo

Uma cratera se abriu na zona leste de São Paulo , engolindo um carro. O incidente ocorreu em uma avenida movimentada após o asfalto ceder próximo a uma rede subterrânea da Sabesp. O motorista do veículo não sofreu ferimentos. Em nota, a Sabesp pediu desculpas pelos transtornos e informou que está em contato com o motorista para prestar assistência. Além disso, a companhia está analisando as causas do solapamento na rede de esgoto. O local foi sinalizado e isolado para reparos.



