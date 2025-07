Motociclista atropela mãe e filha ao ultrapassar ônibus na zona sul de SP Vítimas foram socorridas pelo Samu e passam bem Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h24 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motociclista atropela mãe e filha ao tentar ultrapassar ônibus em avenida da zona sul de SP

Um motociclista atingiu uma mulher e sua filha enquanto tentava ultrapassar um ônibus na Estrada do M’Boi Mirim localizada na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento em que as duas esperavam para atravessar a via.

O motorista do ônibus parou para permitir a passagem delas, mas o motociclista não respeitou a sinalização e causou o atropelamento. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a um pronto-socorro. Felizmente, ambas não sofreram ferimentos graves.

Assista ao vídeo - Motociclista atropela mãe e filha ao tentar ultrapassar ônibus em avenida da zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!