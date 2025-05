Motociclista morre misteriosamente após sofrer acidente e ser socorrido Manoel foi encontrado morto após ser socorrido por ambulância em Mogi das Cruzes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h46 ) twitter

Homem sofre acidente e morre misteriosamente antes de chegar a hospital

Após perder o controle de sua moto e colidir com um caminhão guincho em Mogi das Cruzes, Manoel foi socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não chegou ao hospital. Seu corpo foi encontrado mais tarde em uma calçada, com sinais de agressão. A prefeitura local confirmou que o atendimento não seguiu os protocolos e afastou a equipe envolvida no resgate.

O acidente ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, quando Manoel colidiu com a traseira de um guincho e foi arremessado para a calçada. O dono do guincho acionou o resgate, que chegou pouco tempo depois. Câmeras de segurança registraram a chegada e a saída da ambulância, além da presença de uma viatura policial no local.

A polícia não registrou nenhuma ação durante o ocorrido, e a família de Manoel busca explicações sobre os eventos que levaram à sua morte. O celular e o relógio de Manoel desapareceram, e a equipe do SAMU foi afastada enquanto a prefeitura investiga a situação. Manoel, que deixou dois filhos pequenos, foi encontrado com ferimentos e hematomas, levantando suspeitas sobre a causa de sua morte.

