Motorista de caminhão é sequestrado durante entrega em São Paulo Trabalhador foi mantido refém por criminosos por mais de oito horas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 11h51 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h51 )

Motorista de caminhão é sequestrado e ameaçado de morte durante entrega em São Paulo

Um motorista de caminhão de 65 anos foi sequestrado enquanto realizava uma entrega de água em um supermercado na zona leste de São Paulo. Criminosos o abordaram, levaram-no para um cativeiro e o mantiveram refém por mais de oito horas.

A empresa responsável pelo veículo notou a falta de comunicação com o motorista e acionou a polícia. Durante a investigação, foram encontradas inconsistências nos depoimentos dos suspeitos e irregularidades nas placas do caminhão. Dentro do veículo, havia diversas placas e um rastreador quebrado.

O motorista conseguiu contatar a polícia usando um celular emprestado em uma pizzaria. Com as informações fornecidas, o caminhão foi localizado e recuperado. As autoridades continuam buscando os outros envolvidos no crime.

Assista em vídeo - Motorista de caminhão é sequestrado e ameaçado de morte durante entrega em São Paulo

