Homem engana menino de 9 anos e rouba videogame recém-comprado

um homem se apresentou como uma pessoa solícita para enganar um menino de 9 anosa e roubar um videogame recém comprado mo bairro de São Mateus, na zona leste de São paulo. Com a promessa de atualizar o equipamento, ele convenceu a criança a levá-lo até sua casa. Câmeras de segurança registraram a ação, que não foi um caso isolado. Outras vítimas relataram golpes semelhantes.



A mãe do garoto, ao descobrir, fez postagens nas redes sociais na esperança de reunir informações sobre o suspeito. Ela espera que o criminoso seja encontrado para proteger outras crianças de serem vítimas.



