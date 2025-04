Motorista é sequestrado, tem conta zerada e van incendiada Vítima critica bancos após transações suspeitas durante cativeiro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h03 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h03 ) twitter

Motorista é sequestrado, tem conta zerada e van incendiada em Guarulhos (SP)

Um motorista de van foi sequestrado em Guarulhos por cinco homens armados. Durante o cativeiro, os criminosos realizaram várias transferências via Pix durante a madrugada, esvaziando suas contas bancárias. Após obterem o dinheiro, incendiaram a van utilizada pelo motorista para trabalhar.

O motorista questionou a atuação dos bancos, já que as transações ocorreram fora do horário habitual e de forma consecutiva. As instituições financeiras alegaram seguir seus protocolos de segurança e não se responsabilizaram pelos prejuízos.

O caso está sob investigação do 8º Distrito Policial de Guarulhos, com diligências em andamento para esclarecer os fatos.

