Motorista faz cavalo de pau em frente a caminhão e quase provoca acidente grave

Motorista dá cavalo de pau na frente e caminhão e quase provoca acidente grave

Em Goiânia, um motorista realizou uma manobra perigosa conhecida como ‘cavalo de pau’ em frente a um caminhão, quase provocando um acidente grave. O incidente foi registrado e compartilhado nas redes sociais, gerando preocupações sobre a segurança viária.

A identidade do condutor ainda não foi confirmada, mas as autoridades pretendem notificar o proprietário do veículo através da placa. Considerada uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, essa ação pode resultar em uma multa de quase R$ 3.000 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por até oito meses.

A manobra imprudente obrigou outros motoristas a reduzirem a velocidade para evitar uma colisão. Aparentemente motivado pela intenção de exibir-se nas redes sociais, o comportamento irresponsável destacou os riscos associados à busca por atenção online.

Assista ao vídeo - Motorista dá cavalo de pau na frente e caminhão e quase provoca acidente grave

