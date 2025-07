Mulher é presa com arsenal de guerra em São Paulo Paula Moraes da Silva levava fuzil AK-47 e pistola para o Brás Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h21 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h21 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Paula Moraes da Silva foi presa em São Paulo com um fuzil AK-47 e uma pistola com numeração raspada.

A mala dela continha mais de 100 munições e carregadores, com destino à feira da madrugada do Brás.

Sua identificação ocorreu por câmeras de segurança na rodoviária de Pelotas, RS, durante uma operação policial.

Paula, que já tem passagens por tráfico de drogas, negou as acusações e foi encaminhada para audiência de custódia.

Mulher é presa com fuzil e pistola a caminho da feira do Brás, em São Paulo

Paula Moraes da Silva, técnica em enfermagem, foi presa ao chegar em São Paulo transportando um fuzil AK-47 e uma pistola com numeração raspada. A mala continha ainda mais de 100 munições e carregadores. O destino das armas era a feira da madrugada do Brás, no centro da capital paulista.

A identificação de Paula foi possível graças às imagens de câmeras de segurança na rodoviária de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Durante uma operação de rotina, policiais revistaram sua bagagem e encontraram o armamento.

Com passagens por tráfico de drogas, Paula negou as acusações. Um motorista revelou que ela já havia feito essa viagem duas vezes recentemente. Paula foi levada para audiência de custódia, enquanto todo o material apreendido passará por perícia.

