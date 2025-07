Nova tecnologia ajuda polícia a bloquear celulares roubados Google Localizador ajuda na recuperação de dispositivos Android Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h07 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h07 ) twitter

Nova tecnologia ajuda polícia a bloquear celulares roubados

Uma nova tecnologia está sendo utilizada em São Paulo para bloquear remotamente celulares roubados, auxiliando na recuperação de dispositivos Android.

A ferramenta resulta de uma parceria entre o Google e a Polícia Militar e permite que a vítima acione a polícia pelo número 190 para bloquear o aparelho imediatamente, sem precisar voltar para casa.

Chamada Google Localizador, essa inovação visa reduzir crimes relacionados a furtos e roubos de celulares em toda a cidade e no estado de São Paulo. É essencial que os usuários registrem um boletim de ocorrência e forneçam o número do MEI — identificação única do celular — para facilitar o bloqueio e possível recuperação do dispositivo.

Assista ao vídeo - Nova tecnologia ajuda polícia a bloquear celulares roubados

