Operação em Belo Horizonte captura ‘Dama do Crime’ ligada ao Comando Vermelho Anne Casaes é suspeita de envolvimento em assassinato na Bolívia e fraude milionária Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 11h02 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação em Belo Horizonte prende ‘Dama do Crime’ e investiga morte do marido dela

Anne Casaes, conhecida como a “Dama do Crime”, foi presa em Belo Horizonte. Ela é suspeita de ser uma figura importante no Comando Vermelho e está sob investigação pelo suposto assassinato de seu marido na Bolívia.

Apesar de ter recebido um seguro de R$ 2 milhões após a morte dele, há dúvidas sobre a autenticidade dessa morte.

A operação que levou à captura de Anne foi coordenada pela polícia do Mato Grosso em parceria com as autoridades de Minas Gerais.

Ela estava na cidade para realizar uma cirurgia plástica quando foi detida. Anne já possui antecedentes criminais por fraudes e lavagem de dinheiro.

‌



O corpo do marido de Anne foi encontrado carbonizado na Bolívia, levantando suspeitas sobre sua verdadeira identidade.

A polícia brasileira questiona as conclusões das autoridades bolivianas sobre o caso. Antes de ser transferida para o Mato Grosso, Anne passará por audiência de custódia. No momento da prisão, ela estava acompanhada de seu filho de dois anos em Belo Horizonte.

‌



Assista ao vídeo - Operação em Belo Horizonte prende ‘Dama do Crime’ e investiga morte do marido dela

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!