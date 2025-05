Paciente tenta escapar pelo teto e causa alagamento em hospital de São Paulo Equipe de resgate remove homem que danificou estrutura do pronto-socorro Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h10 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h10 ) twitter

Paciente tenta fugir pelo teto, destrói tubulação e alaga hospital em São Paulo

Um paciente com transtornos psiquiátricos tentou fugir pelo teto do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, após recusar medicação. Durante a tentativa de fuga, ele danificou a tubulação hidráulica, resultando em um alagamento no corredor do hospital.

Bombeiros, enfermeiros e seguranças trabalharam juntos para retirar o homem do forro de gesso, onde ele havia se escondido. A operação de resgate foi delicada, exigindo que a equipe subisse em uma maca para puxá-lo com segurança.

Apesar do transtorno causado pelo alagamento, que afetou o atendimento de outros pacientes, a assessoria da Santa Casa informou que os serviços continuaram normalmente. O paciente, que não sofreu ferimentos, será transferido para outra unidade hospitalar.

